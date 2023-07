Lazio: FI, benvenuti agli amici di Centro per Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali di Forza Italia Giorgio Simeoni, Fabio Capolei e Cosmo Mitrano, in una nota dichiarano: "Accogliamo con profonda soddisfazione l'adesione di Centro per Marino, importante realtà politica del territorio, nella nostra famiglia di Forza Italia". "Una Forza Italia sempre più al centro dell'attenzione politica, - aggiungono - dopo l'elezione di Antonio Tajani a Segretario nazionale del partito e l'avvio dei lavori su tutto il territorio nazionale in vista delle prossime elezioni europee, alle quali puntiamo a ottenere un risultato a doppia cifra. Con serietà e ambizione, nel solco di quanto ci ha insegnato il presidente Berlusconi. Benvenuti agli amici di Centro per Marino". (Com)