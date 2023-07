Serbia: Vucic, premier kosovaro Kurti non è interessato alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, "non è interessato alla pace" o "a cosa pensano di lui gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in un'intervista a "The Pavlovic Today". “Dall'inizio di quest'anno, sette serbi sono stati feriti in attacchi da parte di albanesi, spesso coinvolgendo figure ufficiali albanesi come agenti di polizia o membri delle forze di sicurezza del Kosovo. Non è in corso alcun procedimento legale contro i responsabili che prendono di mira i serbi e non abbiamo assistito ad alcuna indagine", ha dichiarato Vucic. Il presidente serbo ha spiegato le ragioni della richiesta di incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "perché, in conformità con la Risoluzione 1244, che si allinea con la Carta delle Nazioni Unite, la Nato ha la responsabilità della situazione della sicurezza in Kosovo”. "Mi sono rivolto a Jens per l'incontro, che considero un individuo imparziale e sempre aperto ad ascoltare e considerare la prospettiva serba", ha aggiunto. (Seb)