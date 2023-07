Siria: ministero Esteri, ritiro forze Usa e Turchia è necessario per porre fine a sofferenze nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria sostiene che la soluzione per porre fine alle sofferenze del suo popolo e per migliorare le condizioni umanitarie nel nord del Paese è necessario che le Forze degli Stati Uniti e della Turchia lasciano il territorio e sia ripristinata l'autorità statale e riattivate le istituzioni ufficiali. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri siriano in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa filogovernativa "Sana". Il ministero ha condannato "la sospensione dell'approvvigionamento di acqua agli abitanti alla città di Al Hasaka, nel nord-est del Paese, e la continua privazione di acqua a oltre un milione di siriani", definendolo un "crimine di guerra, contro l'umanità e una grave minaccia alla salute pubblica, specialmente alla luce dell'aumento senza precedenti delle temperature". Il ministero degli Esteri della Siria ha infine invitato le Nazioni Unite a prendere misure immediate ed efficaci per porre fine a questa "evidente violazione del diritto internazionale, di tutti gli accordi e delle norme internazionali".(Lib)