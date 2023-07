Roma: FI Lazio, aperti al dialogo con tutti ma non accettiamo violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza, "come è giusto che sia, è aperta al confronto con tutti, ma non è disposta ad accettare atteggiamenti provocatori e violenti. Con chi si pone in questo modo non può esserci dialogo". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, Giorgio Simeoni, Fabio Capolei e Cosmo Mitrano. "Ci dispiace constatare, e anzi riteniamo grave, che, a seguito dell'occupazione del palazzo di presidenza della Regione Lazio ad opera dei Movimenti per la casa, avvenuta questa mattina, non sia arrivata una ferma condanna dai consiglieri di opposizione, e la solidarietà nei confronti del vigilante rimasto ferito". (Com)