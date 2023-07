Egitto: avvocato Zaki, incerta la revoca del divieto di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la grazia presidenziale concessa dal capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, al ricercatore Patrick Zaki, non è chiaro se a quest'ultimo sarà concesso il diritto di viaggio. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova", Hoda Nasrallah, avvocato di Zaki. "Serve una decisione del pubblico ministero per rimuovere il suo nome dall'elenco dei divieti di viaggio", ha puntualizzato. Condannato ieri a tre anni di reclusione per "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" e di avere scritto un articolo nel 2019 sulle discriminazioni subite dai copti egiziani. Con la grazia presidenziale, infatti, viene estinta la pena comminata, ma non il reato. (Cae)