Lazio: da turismo a trasporti, da Consiglio ok variazione bilancio 2023-25 per oltre 15 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato a maggioranza (28 voti a favore e 11 contrari) la proposta di legge regionale relativa alla variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 per oltre 15 milioni di euro. Il provvedimento è stato illustrato dall’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. Presente in Aula anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. La variazione di bilancio, approvata dal Consiglio regionale, è stata finanziata dagli utili conseguiti da Cotral, 14 milioni di euro. "Voglio ringraziare la presidente di Cotral Amalia Colaceci che ha fatto un lavoro straordinario. È una variazione che ha l'obiettivo di continuare a puntellare i tagli dolorosi che abbiamo dovuto fare nel bilancio di previsione per 218 milioni", ha spiegato l'assessore Righini. (segue) (Rer)