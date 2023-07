Lazio: da turismo a trasporti, da Consiglio ok variazione bilancio 2023-25 per oltre 15 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- àCon questa variazione "abbiamo stabilito misure a sostegno dell'ente per il diritto allo studio del Lazio Disco che rischiava di non garantire il regolare funzionamento delle sue attività. Abbiamo stanziato risorse per il contrasto alla peste suina africana, abbiamo garantito il sostegno al trasporto alternativo alla Roma-Lido, che subirà, a causa delle difficoltà del materiale rotabile, delle flessioni - ha aggiunto Righini -. Poi siamo venuti incontro alle richieste dei sindaci che chiedevano maggiori sostegno per la promozione delle attività culturali nella stagione estiva. Quindi, abbiamo ulteriormente incrementato le risorse stanziate nella precedente variazione bilancio. Inoltre, abbiamo aggiunto 400 mila euro sul turismo: aveva un bando pendente che disponeva di soli 750 mila euro. Siamo consapevoli che si tratta di una somma esigua ma ci da la possibilità di continuare questa attività di tamponamento e di emergenza", ha concluso l'assessore. (segue) (Rer)