Lazio: da turismo a trasporti, da Consiglio ok variazione bilancio 2023-25 per oltre 15 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dibattito in Aula, molti consiglieri di opposizione hanno contestato il ricorso a un maxi subemendamento da parte della Giunta che ha sostituito la tabella degli interventi finanziari, facendo decadere tutte le proposte emendative del centrosinistra e del Movimento 5 stelle. La legge approvata oggi si compone di sette articoli (tre dei quali aggiunti dalla Giunta nel corso dei lavori d’Aula tramite emendamenti e subemendamenti) e apporta modifiche al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, riallocando risorse pari a 15.286.921,85 euro. La destinazione dei nuovi stanziamenti è prevista nell'articolo 1, da un emendamento presentato dall’assessore Righini. In particolare, la destinazione delle risorse aggiuntive pari a più di 15 milioni di euro si riferisce al 2023 e riguarda 10 missioni: dai servizi istituzionali e generali con 3,9 milioni di euro, ai Trasporti con 2,8 milioni: di questi ultimi 800.000 euro ad Astral Spa per garantire la realizzazione dei servizi integrativi Tpl a supporto della ferrovia ex concessa Roma-Lido; 1.000.000 euro per garantire la copertura del servizio relativo alla funicolare di Rocca di Papa; 1.000.000 euro di cofinanziamento regionale per i servizi di Tpl da destinare ai Comuni del Lazio con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ad esclusione di Roma Capitale. (segue) (Rer)