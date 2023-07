Lazio: da turismo a trasporti, da Consiglio ok variazione bilancio 2023-25 per oltre 15 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi ulteriori risorse per il diritto allo studio, la tutela dei beni culturali, il turismo, l'ambiente, il welfare, lo sviluppo economico e agricoltura. L’articolo due, invece, stanzia complessivi 250 mila euro (50 mila per il 2023 e 100 mila ciascuno per le successive due annualità) per consentire alla Regione di partecipare e di promuovere la realizzazione di progetti, eventi e iniziative a sostegno della candidatura italiana “La Cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale”, quale bene da inserire nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Tra le iniziative previste, con un emendamento di Emanuela Droghei (Pd), è stata inserita anche l’istituzione di una giornata regionale ad hoc. Con l’articolo tre, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2023 e pluriennale 2024-2025 dell’Istituto regionale per le Ville Tuscolane (Irvit), presentato in ritardo rispetto alla sessione di bilancio ordinaria e che proprio oggi, prima della seduta del Consiglio, aveva incassato il parere favorevole all’unanimità del Comitato regionale di controllo contabile, presieduto da Eleonora Mattia (Pd). (segue) (Rer)