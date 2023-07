Lazio: da turismo a trasporti, da Consiglio ok variazione bilancio 2023-25 per oltre 15 milioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Righini ha poi presentato tre articoli aggiuntivi: con il primo viene spostato di un anno, al primo gennaio 2025, l’entrata in vigore delle unità di rete per i servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale, anche con riferimento alle funzioni attribuite ad Astral Spa. Con il secondo, a firma congiunta con l’assessore Pasquale Ciacciarelli, viene stabilita la concessione di un contributo straordinario in favore dell’Ater della provincia di Roma pari a euro 470 mila per l’anno 2023, per consentire la chiusura dei contenziosi relativi ai trasferimenti patrimoniali dello Iacp della provincia di Roma alle Ater del comune di Roma Capitale e della provincia di Roma. Con l’ultimo articolo aggiuntivo, infine, si dispone che la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale, qualora non fosse ancora costituita l’Azienda “Lazio.0”, sarà esercitata dalla Asl Roma 1, spostando dal 30 settembre 2023 al primo gennaio 2024 la data entro cui realizzare il nuovo sistema. (segue) (Rer)