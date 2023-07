Lazio: da turismo a trasporti, da Consiglio ok variazione bilancio 2023-25 per oltre 15 milioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura di seduta, il presidente Antonello Aurigemma, in ricordo della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992 a Palermo, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, ha invitato l’Aula a osservare un minuto di silenzio: “Con le stesse parole utilizzare dal presidente della Repubblica, anche il Consiglio regionale del Lazio si inchina alla memoria di questi eroi per il loro sacrificio. La legalità, la libertà e la lotta alle mafie sono valori fondamentali e imprescindibili per la nostra democrazia, soprattutto per i nostri giovani”, ha detto Aurigemma. (Rer)