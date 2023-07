Brasile-Messico: governi annunciano ripresa servizio rilascio visti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Messico hanno annunciato la ripresa del servizio di rilascio di visti elettronici per i cittadini che desiderano viaggiare tra i due paesi. Il provvedimento consentirà a brasiliani e messicani di richiedere visti turistici o di affari via internet, senza la necessità di recarsi presso un ufficio consolare. Il comunicato diffuso dai ministeri degli affari esteri di entrambi i Paesi non indica una data per l'avvio effettivo del servizio, che dovrebbe essere attuato "nei prossimi mesi". Fino a quel momento i requisiti per viaggiare in Messico saranno quelli attuali. Nell'ottobre 2021, il Messico aveva annunciato che, dopo 17 anni, avrebbe nuovamente richiesto il visto ai cittadini brasiliani che volevano entrare nel Paese, andando incontro a una richiesta degli Stati Uniti, volta a ridurre il numero di migranti in arrivo al confine meridionale. (Brb)