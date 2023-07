Zaki: Converti-Corbucci (Pd), lo aspettiamo a Roma per abbracciarlo e dargli cittadinanza onoraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Riccardo Corbucci e Nella Converti, presentatori della delibera con cui l’assemblea capitolina di Roma Capitale il 1 dicembre scorso aveva conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, dichiarano: "Finalmente Patrick Zaki è libero. Ha ricevuto la grazia, dopo aver avuto una condanna assurda e ingiusta. Nessuno potrà restituirgli il tempo passato in carcere, ma noi non vediamo l’ora di abbracciarlo a Roma per consegnargli in Campidoglio la cittadinanza onoraria". (Com)