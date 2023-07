Usa: studio sul Covid-19, variante genetica potrebbe spiegare asintomaticità di alcuni pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo studio scientifico ha scoperto una variante di antigene umano leucocitario (Hla), il locus dei geni che codificano le proteine sulla superficie delle cellule che sono responsabili della regolazione del sistema immunitario, che potrebbe spiegare perché molte delle persone che contraggono il Covid-19 non registrano alcun sintomo. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature”, potrebbe dare una nuova prospettiva per lo sviluppo di vaccini e trattamenti per la malattia. Stando ai dati della ricerca, almeno il 20 per cento delle persone che contraggono il Covid-19 sono asintomatiche: secondo gli scienziati, questi individui potrebbero avere una risposta immunitaria più rapida, e il loro corpo potrebbe attaccare da subito il virus, prevenendo lo sviluppo di sintomi e problematiche più gravi. “Il sistema di antigene umano leucocitario rappresenta la componente più rilevante dal genoma umano dal punto di vista clinico”, ha commentato Jill Hollenbach, professoressa del dipartimento di neurologia all’Università della California a San Francisco. Allo studio hanno partecipato 29.947 volontari che hanno donato il proprio midollo osseo, ai quali è stato chiesto di monitorare su base giornaliera il decorso dell’infezione da Covid-19 ed eventuali sintomi, come il naso che cola, il mal di gola, la febbre o i brividi. Nell’arco di nove mesi, 1.428 individui non vaccinati sono risultati positivi al Covid-19: di questi, 136 non hanno registrato alcun sintomo. Nel 20 per cento di questi ultimi è stata riscontrata una variante di Hla denominata Hla-B*15:01. Le persone che hanno due “copie” di tale variante, proveniente da ognuno dei genitori, hanno una possibilità otto volte superiore al normale di non sviluppare alcun sintomo. (Was)