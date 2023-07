Piemonte: Alcotra, approvati 27 progetti per oltre 21,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Francia Alcotra ha approvato 27 progetti riguardanti il Piemonte per un totale di oltre 21,5 milioni di euro. Tra le decisioni prese, sono stati approvati i progetti presentati nell'ambito della programmazione 2021-27 per i bandi Nuove sfide e Governance. "Per la nostra regione è motivo di soddisfazione vedere che numerosi progetti sono stati selezionati ed hanno ottenuto i finanziamenti - ha affermato il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso -: l'impegno per portare risorse sul territorio, creare occasioni di sviluppo per rivitalizzare l'economia, rispondere alle sfide ambientali, prosegue nella consapevolezza che siamo protagonisti di un percorso virtuoso", ha concluso. (Rpi)