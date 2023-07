Sicurezza: intesa Ministero Interno-Acea per tutela della legalità in appalti e grandi opere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo firmato oggi – ha dichiarato l'ad Palermo - pone il Gruppo all’avanguardia sui temi della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Infatti, grazie alla sinergia con il Ministero dell’Interno e le Prefetture presso le quali sarà ratificato in tutti i territori in cui siamo presenti, consente di coniugare la tutela dell’ambiente con il rispetto della legalità, incentivando la crescita. È un protocollo innovativo perché va oltre quello che stabilisce la normativa per le società private. Acea, inoltre, per rafforzare ulteriormente l’attenzione su questi temi, ha incaricato Giovanni Salvi, ex Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come consulente per la legalità e il contrasto alle infiltrazioni criminali. La firma di questo importante protocollo generale – ha dichiarato lo stesso Salvi, - nell’ambito della collaborazione tra pubblico e privato, apre la strada ai protocolli particolareggiati, nei quali saranno introdotte innovazioni significative per il monitoraggio delle attività a rischio, quali i subappalti o la gestione dei materiali di scavo, attraverso controlli anche informatici e immodificabili. Questi accordi rappresentano una chiara manifestazione dell’impegno di Acea per il rispetto della legalità e dell’ambiente, anche oltre gli obblighi previsti dalla legge". (Com)