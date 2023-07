Ucraina-Azerbaigian: Zelensky ringrazia Aliyev per assistenza ai bisogni energetici di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l’omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, per l’assistenza all’acquisto di strumenti per soddisfare i bisogni energetici dell’Ucraina. “Questo sostegno da un Paese amichevole è importante a garantire la sostenibilità del complesso energetico ucraino dinanzi ai costanti attacchi” russi, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. “Continuiamo a lavorare attivamente con i partner per preparare la rete energetica ucraina per l’inverno”, ha aggiunto il presidente. (Kiu)