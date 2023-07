Viminale: Piantedosi ha incontrato omologo tunisino Fekih

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato al Viminale il ministro dell’ Interno tunisino, Kamel Fekih, per la prima volta in Europa dall’assunzione del suo incarico. E' quanto si legge in una nota. "Dopo la firma del memorandum Tunisia-Ue - ha dichiarato il ministro Piantedosi - la conferenza di domenica prossima su sviluppo e migrazione, segna un passo importante e conferma la visione di interesse verso il Mediterraneo, riportato dal nostro Governo al centro dell’agenda europea". Nel corso del cordiale colloquio è emersa la costruttiva collaborazione in corso, e i contatti continui tra i due Paesi sia a livello politico che tecnico, per contrastare la criminalità organizzata che gestisce il traffico dei migranti. "L’incontro - ha proseguito Piantedosi - è stata l’occasione per condividere problemi e prospettive, e per confrontarsi sulla necessità di coinvolgere in un progetto complessivo anche i Paesi di origine dei flussi di migranti e i Paesi confinanti". Il ministro ha apprezzato gli sforzi della Tunisia per rendere operativa l’implementazione della cooperazione rafforzata e il contrasto al traffico degli esseri umani. (Com)