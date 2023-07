Trasporti: Villani (M5s), inaugurazione linea Roma–Pompei solo spot che non serve a nessuno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che mi sto interessando della realizzazione di questo straordinario progetto che realmente potrebbe rappresentare uno eccezionale strumento di collegamento di siti culturali e sviluppare zone del territorio a forte vocazione turistica. Voglio pensare che gli illustri visitatori non siano a conoscenza di questo importante progetto. Sarebbe a mio avviso alquanto grave, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti di circa un milione di persone che abitano questa macro area, il fatto che si insista su ipotesi alquanto fantasiose come il treno non veloce e che arriva una volta al mese, piuttosto che concentrare risorse ed energie sul definitivo sblocco del cantiere "Vesuvio Est". Faccio mio l' appello pubblico, lanciato dal presidente dell'Associazione "Poggiomarino siamo noi" affinché chiunque abbia a cuore lo sviluppo della nostra terra, si attivi per sollecitare con forza, con unità di intenti, sollecitando tutte le istituzioni sovracomunali, ancora una volta, per non permettere che si spengano i riflettori sulla vicenda e per spiegare ai ministri interessati e al direttore del Parco archeologico di Pompei con assoluta chiarezza quali siano i benefici non solo per Striano e Poggiomarino, ma per lo sviluppo commerciale e turistico di tutti i comuni da Sarno fino a Torre Annunziata. Non lasciamoci prendere in giro con qualche contentino che non risolve niente. Dobbiamo pretendere quello che ci spetta e che ci hanno promesso", ha concluso Villani (ren)