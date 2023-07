Torino: nel 2024 al via i lavori al Borgo Medievale per 6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno nel 2024 i lavori di restauro del Borgo Medievale che verranno finanziati attraverso 6 milioni di euro provenienti dal Pnrr. I lavori prevedono l’efficientamento energetico e impiantistico dell’intero complesso, attraverso la riorganizzazione degli impianti termici in un'unica centrale di produzione collegata al pozzo geotermico esistente e il restauro e l’ammodernamento di parte degli immobili che lo compongono al fine di trasformarli in aree museali aperte al pubblico, conservando e valorizzando gli elementi architettonici e strutturali già presenti. In particolare i restauri riguarderanno la Casa di Ozegna, l’ex ristorante San Giorgio, la Casa di Mondovì, la Casa di Pinerolo, il Cortile e la Torre di Avigliana, la Casa di Chieri, la Casa di Malgrà e la Casa di Borgofranco. (segue) (Rpi)