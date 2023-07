Torino: nel 2024 al via i lavori al Borgo Medievale per 6 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In passato – ha spiegato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - era addirittura maturata l’errata convinzione che il Borgo Medievale, nato come noto per l’esposizione generale Italiana del 1911, non fosse stato costruito per durare. Le indagini storiche e soprattutto la grande affezione dei Torinesi e dei turisti per questo luogo ci hanno però dimostrato il contrario ed ecco perché sarà importante restaurarlo e valorizzarlo all’interno di un progetto più ampio, che riguarda tutta l’area del Valentino e la sua vocazione di polo naturalistico, culturale e turistico che farà di questo uno dei più importanti interventi in Città da decenni. Un grande progetto culturale in cui crediamo molto e che stiamo portando avanti", ha concluso. (Rpi)