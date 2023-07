Zaki: Calderoli, grazia a Zaki è successo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia "concessa dal presidente egiziano a Patrick Zaki è una bellissima notizia e un indubbio successo diplomatico del governo italiano, che anche l'opposizione deve riconoscere. Avere autorevolezza in campo internazionale, grazie ad un governo compatto e credibile perché supportato da una maggioranza coesa e salda, permette di ottenere questi risultati o altri come l'assegnazione della sede del Tribunale Europeo dei Brevetti a Milano. Complimenti a chi, dal premier Meloni al ministro Tajani fino ai funzionari e ai diplomatici, ha lavorato per questo risultato". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)