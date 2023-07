Casa: Trancassini (Fd'I), silenzio sinistra e polemiche Cgil imbarazzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia "condanna con forza l'occupazione della sede della Regione da parte del Movimento per il diritto all'abitare. Un gesto violento che non lascia spazio al dialogo sull’ennesimo disastro ereditato dalla giunta Zingaretti che per anni ha tollerato prepotenze e occupazioni abusive a scapito delle graduatorie di chi aveva diritto". Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Lazio, Paolo Trancassini. "Esprimo solidarietà al Presidente Rocca che sta lavorando intensamente per riportare la legalità e sgomberare le case Ater occupate illegalmente, e a tutti i dipendenti della Regione Lazio coinvolti dai disordini di questa mattina. La violenza e le intimidazioni non possono essere confuse con il diritto a protestare e manifestare il proprio pensiero. Per questo il silenzio di tutta la sinistra e le polemiche della Cgil di oggi sono imbarazzanti", conclude. (Com)