Fvg: Capozzi (M5s), dichiarazioni Cisint alimentano tensioni con comunità musulmana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dichiarazioni come quelle della sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, possono alimentare tensioni tra la comunità musulmana e il resto dei cittadini. Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Rosaria Capozzi, in riferimento alla decisione della prima cittadina di Monfalcone di vietare ai musulmani di accedere all’arenile di Marina Julia ed entrare in acqua con abbigliamenti diversi dai costumi da bagno. “Come si può pensare di integrare queste cittadine, spesso connazionali, vietando loro di fare il bagno in mare solo perché indossano un burkini?”, si interroga la consigliera pentastellata. “Queste considerazioni, onestamente, sono del tutto inopportune e pericolose. Quello del burkini è un tema utile solo ad alimentare odio e diffidenza verso le donne musulmane occidentali”, ha aggiunto Capozzi, augurandosi che “alle parole scomposte della sindaca Cinsit, non faccia seguito nessuna ordinanza”. (Frt)