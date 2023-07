Superbonus: Patuanelli (M5s), governo riattiva misura che aveva cancellato, increbilibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tentare di spendere il Pnrr nonostante i ritardi che ha accumulato, il governo dovrà riattivare una misura che aveva cancellato; una misura che era finanziata anche dal Pnrr. Incredibile". Così in un tweet il capogruppo al Senato per il Movimento cinque stelle Stefano Patuanelli.(Rin)