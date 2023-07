Ambiente: Ferraro (LcG), auguri alla direttrice del benessere animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla nuova direttrice dell'ufficio benessere animali Orlando "faccio i miei migliori auguri e mi complimento per i sopralluoghi da lei stessa effettuati nei canili. È molto importante, infatti, effettuare tutte le verifiche del caso, la tutela e il benessere di cani e gatti ai canili passa anche attraverso un attento controllo del cibo come di fatto sta accadendo, cibo che deve essere non solo di qualità ma anche targhettizzato in base alle caratteristiche dell'animale". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lista civica Gualtieri, Rocco Ferraro. "La nuova direttrice, insediata da pochissimi giorni, ha raccolto prontamente le diverse segnalazioni ricevute dagli operatori e dalle associazioni e il sopralluogo di ieri testimonia che c'è la volontà di appurare i fatti e di intervenire. Non dubitiamo che tale azione porti a uno stretto controllo da parte dell'amministrazione nei confronti dei gestori i quali devono rispettare determinati standard qualitativi sotto tutti i punti di vista per i gatti e i cani di Muratella e Ponte Marconi". (segue) (Com)