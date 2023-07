Ambiente: Ferraro (LcG), auguri alla direttrice del benessere animali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo che, contestualmente all'insediamento della Orlando - prosegue Ferraro -, anche se non consequenziale, dalla prima decade di agosto diventerà esecutivo il nuovo bando triennale che vedrà un sensibile aumento ogni anno delle risorse destinate, tra l'altro, anche alla qualità del cibo degli animali. Partirà proprio in questi giorni e siamo sicuri che l'affidamento del bando, unito alla presenza della nuova direttrice, potrà dare finalmente un impulso qualitativo che aspettavamo da tanti anni, con risultati che sicuramente si vedranno già nelle prossime settimane e che permetteranno di non ritrovarci più in criticità ricorrenti come nei tempi passati. Ottimo l'aver indicato un Direttore per la Tutela e il Benessere Animale e Agricoltura all'interno del Dipartimento preposto, ciò dimostra la volontà di imprimere una svolta di maggiore attenzione a delle tematiche che sono cruciali come quelle della tutela e del benessere degli animali". (Com)