Migranti: Tajani, conferenza di domenica incentrata sul nesso tra migrazioni e sviluppo

- La conferenza internazionale di domenica 23 luglio prevista a Roma sarà incentrata sul nesso tra migrazioni e sviluppo. Non può esserci stabilità senza prosperità. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante un’interrogazione alla Camera sulle iniziative in ambito europeo e internazionale per il contrasto della migrazione clandestina, con particolare riferimento ai progetti di partenariato con la Tunisia e con gli altri Paesi del Mediterraneo. “Lo strumento migliore è la diplomazia della crescita. Vogliamo accompagnare le nostre imprese nella creazione di joint-venture locali e anche lavorare in loco le materie prime”, ha aggiunto. Il titolare della Farnesina ha sottolineato il legame tra la crescita e la sicurezza e puntiamo a rafforzare la cooperazione nel settore dei traffici illeciti. Il memorandum firmato domenica riflette il nostro approccio al fenomeno migratorio, ovvero che “serve una risposta europea a una sfida europea, un rapporto paritario e non predatorio con i Paesi della sponda sud e una collaborazione a tutto campo, che non si limita alla sicurezza”, ha concluso Tajani, indicando la necessità di un piano Marshall per l’Africa.(Res)