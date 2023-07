Azerbaigian-Italia: consigliere presidenziale Hajiyev incontra funzionari ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il consigliere per la politica estera del presidente dell’Azerbaigian, Hikmet Hajiyev, ha incontrato i funzionari dell’ambasciata di Baku in Italia. Lo ha reso noto su Twitter la stessa ambasciata azerbaigiana. “Fruttuoso incontro diplomatico con Hikmet Hajiyev, consigliere per la politica estera del presidente della Repubblica dell'Azerbaigian”, si legge nel tweet.(Res)