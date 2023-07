Lombardia: monitoraggio Areu su emergenza caldo, al momento nessun picco attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio dell'Emergenza Caldo effettuato da AREU Lombardia in relazione all'andamento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero attualmente restituisce una situazione operativa con un trend inferiore all'andamento registrato lo scorso anno nello stesso periodo (1 giugno – 18 luglio). Nonostante l'incremento delle temperature stagionali e l'aumento dei flussi turistici determinati dalla stagione estiva, ad oggi non sono stati registrati picchi di attività in relazione al numero di chiamate giornaliere pervenute all'emergenza sanitaria (118) e al numero di interventi di soccorso sanitario effettuati sul territorio regionale per eventi classificati come "medico acuti", la categoria dove sono compresi anche eventuali situazioni cliniche correlabili alle alte temperature (malori da caldo, colpi di calore).Tale situazione trova corrispondenza in un'analisi estesa a due particolari condizioni che lo scorso anno si presentavano in modalità e numeri differenti. Nel mese di luglio del 2022 era presente una prevalenza di pazienti Covid positivi più alta rispetto a quest'anno. Rispetto alle condizioni meteo, le temperature stabilmente alte dello scorso anno sono diverse da quanto registrato nelle ultime settimane, nelle quali si sono alternate giornate molto calde a giornate con precipitazioni intense, accompagnate da un conseguente calo delle temperature. (segue) (Com)