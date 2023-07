Lombardia: monitoraggio Areu su emergenza caldo, al momento nessun picco attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa alternanza di condizioni meteo non ha dato gli stessi esiti dello scorso anno, in quanto mitiga gli effetti delle prolungate esposizioni al caldo che, se superiori ai 3 giorni consecutivi, possono contribuire ad aggravare situazioni patologiche preesistenti determinando l'eventuale ricorso all'emergenza urgenza sanitaria. La categoria dei pazienti fragili, persone anziane e/o pluripatologiche, con problematiche che possono acutizzarsi con l'innalzamento delle temperature, viene nella maggior parte dei casi intercettata dall'emergenza sanitaria attraverso la ricezione delle richieste di soccorso da parte delle SOREU, dal momento che le condizioni cliniche dei pazienti difficilmente sono compatibili con le possibilità e le modalità dell'autopresentazione in PS. Tali richieste possono esitare in un'ospedalizzazione a bordo di ambulanza o in una consulenza effettuata da un medico specialista di medicina d'urgenza, attraverso la Centrale Medica Integrata, che permette di diminuire gli accessi non necessari in PS supportando il paziente con l'utilizzo della televisita e del consulto telefonico, atti a fornire le indicazioni cliniche più appropriate e ad evitare – ove possibile – il disagio di una movimentazione non necessaria. AREU prosegue nel continuo monitoraggio delle attività operative in corso, per valutarne l'andamento anche in considerazione delle previsioni meteo previste per oggi e per i prossimi giorni. (Com)