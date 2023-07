Lombardia: Bertolaso, avviati percorsi per sintomatologie legate a emergenza caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Pronto Soccorso avviano specifici percorsi di presa in carico per le sintomatologie correlate all'emergenza caldo tramite l'attivazione di un apposito "codice Calore" che garantisce l'accesso con attribuzione non inferiore al codice verde". E' solo la prima delle indicazioni che, come comunica l'assessore regionale Guido Bertolaso, la Dg Welfare di Regione Lombardia, ha fornito alle Ats e Asst lombarde, in seguito alla Circolare del Ministero della Salute 'Raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo'. Nella Circolare esplicativa si legge anche che "i Direttori di Distretto hanno il compito di mappare e intercettare le situazioni di fragilità del territorio, anche tramite raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni e con le Associazioni del terzo settore operanti". (segue) (Com)