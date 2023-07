Salario minimo: Conte, problema copertura è un falso problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema della copertura è un falso problema". Lo ha detto il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento, nella commissione Lavoro di Montecitorio, in merito alla proposta di legge sul salario minimo presentata dalle opposizioni, tranne Italia viva. "Se avete una proposta concreta, non distruttiva, che non sia un emendamento soppressivo, mi assumo la responsabilità di valutarla con le altre forze politiche, altrimenti qui non c'è nulla da rinviare", ha aggiunto l'ex premier. (Rin)