Ucraina: Zelensky, ci servono sistemi di difesa aerea per proteggere Odessa

- L'Ucraina ha bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea Samp-T o Patriot per proteggere Odessa dall'aria. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ad una conferenza stampa congiunta con il premier irlandese, Leo Varadkar. Il capo dello Stato ucraino ha precisato che il Paese già dispone dei sistemi di difesa aerea stranieri che funzionano bene. "Se avessimo i sistemi aggiuntivi appropriati, allora proteggerebbero l'infrastruttura di Odessa e non solo quella portuale", ha affermato Zelensky, aggiungendo che attualmente gli armi che l'Ucraina possiede non bastano per proteggere tutta l'infrastruttura. (Kiu)