Lombardia: Lucchini, associazione Cometa importante laboratorio di innovazione sociale

- L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha visitato l'associazione Cometa di Como. Una parte dell'incontro è stata dedicata in particolare al primo store "For&From" aperto da Inditex al di fuori della Spagna proprio in collaborazione con Cometa. Situato in una delle vie commerciali nevralgiche di Como, a pochi metri dal Duomo, il negozio di calzature e accessori offre impiego a 10 persone con disabilità. "Ho avuto modo - ha detto Lucchini - di confrontarmi con un'importante eccellenza sociale riconosciuta a livello internazionale. Cometa è un laboratorio di innovazione sociale, educativa e inclusiva. Testimonia come la capacità di mettere al centro la persona, con i suoi bisogni speciali, sia il connubio tra competenze e sensibilità. E' un modello di buone pratiche per tutti: allievi, insegnati e famiglie". "Un'alleanza tra Istituzioni, Terzo settore e cittadini privati - ha aggiunto l'assessore - che Regione Lombardia promuove da sempre, consapevole del profondo radicamento di Cometa nella realtà comasca. Grazie a Cometa per la sua quotidiana attività, un modello efficace per affrontare le emergenziali sfide educative e la dispersione scolastica". (segue) (Com)