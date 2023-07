Lombardia: Lucchini, associazione Cometa importante laboratorio di innovazione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cometa è una realtà impegnata dal 1986 nell'accoglienza e nell'educazione di bambini e ragazzi e nel sostegno alle loro famiglie. Si è sviluppata nel tempo facendosi metodo e progetto capace di incontrare e rispondere ai bisogni che si sono via via presentati. Oggi 1.200 tra bambini, ragazzi, educatori, volontari, professionisti e sostenitori frequentano ogni giorno questo luogo, dove si cresce, si studia, si lavora e si impara attraverso l'esperienza. Cometa nasce con l'obiettivo di accogliere bambini e ragazzi per promuoverne lo sviluppo e una loro crescita armoniosa; favorire una piena espressione delle capacità e dei talenti di ciascuno; prevenire le difficoltà della crescita e contrastare la dispersione scolastica; favorire la formazione dei giovani attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche con laboratori e tirocini che li avviino al lavoro; coinvolgere il mondo del lavoro come partner educativo nella formazione, per offrire ai ragazzi la possibilità di lunghe esperienze reali in azienda; integrazione lavorativa di ragazzi con disabilità. (Com)