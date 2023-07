Taiwan: transito vicepresidente Lai negli Usa, Pechino ribadisce opposizione a interazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a seguire con attenzione la situazione di Taiwan e ad adottare misure a salvaguardia della sua sovranità e integrità territoriale. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nella consueta conferenza stampa quotidiana rispondendo a una domanda sul prossimo transito del vicepresidente di Taiwan, William Lai, negli Stati Uniti, previsto per agosto. Mao non ha anticipato se saranno organizzate esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan in risposta alla sosta di Lai, ma ha ribadito che Pechino “si oppone fermamente a qualsiasi forma di interazione ufficiale tra gli Stati Uniti e la regione di Taiwan, si oppone fermamente a qualsiasi visita dei separatisti ‘indipendentisti di Taiwan’ negli Stati Uniti a qualsiasi nome o con qualsiasi pretesto e si oppone fermamente a qualsiasi forma di connivenza e sostegno degli Stati Uniti per i separatisti”. La portavoce ha nuovamente fatto presente che la questione di Taiwan è al centro degli interessi della Cina, esortando gli Stati Uniti a rispettare il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti Cina-Usa. (segue) (Cip)