Spagna: leader popolari Feijoo, non partecipò a dibattito per "veto" socialisti a partner indipendentisti

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha affermato che non parteciperà al dibattito organizzato stasera da "Rtve" perché il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ha posto il "veto" alla presenza dei partiti indipendentisti "partner" di Pedro Sanchez in questa legislatura. Per questo motivo, ha sottolineato che non parteciperà a questo "semi-dibattito" al quale avrebbe dovuto prendere parte anche il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, e il coordinatore generale di Eh Bildu, Arnaldo Otegi, in modo che possano trasmettere a Pedro Sanchez le loro "richieste di referendum" e il candidato socialista possa chiarire cosa farà in questo caso. "Se non possiamo essere tutti presenti, allora lasciamo che chi vuole vada a dibattere, ma il Psoe in questo caso ha posto il veto sulla possibilità che i sette partiti che stanno giocando in questa possibile alternanza politica possano essere tutti lì a discutere", ha sottolineato Feijoo. (Spm)