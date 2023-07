Italia-Russia: ambasciatore Paramonov ricorda Vladimir Majakovskij, il “poeta rosso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorre il 130mo anniversario della nascita dell’eminente poeta russo Vladimir Majakovskij, il “poeta rosso”, simbolo della nascita di una nuova epoca storica e di una nuova arte in Russia. Lo ha scritto su Telegram l'ambasciatore russo a Roma, Alekseij Paramonov. "Sarà utile ricordare che durante periodi tra i più turbolenti e critici della storia, le menti illuminate della Russia e dell’Italia cercarono di guardare al futuro, percepire i contorni dell’avvenire. Non è un caso che proprio nei nostri Paesi apparve il movimento artistico delle avanguardie, il futurismo. I suoi padri fondatori avevano idee piuttosto decise: Vladimir Majakovskij esortava la “nave della modernità” a gettare giù il vecchio mondo e Filippo Tommaso Marinetti proponeva di pavimentare il Gran Canale di Venezia bollato come simbolo del mondo uscente", si legge nel messaggio pubblicato dall'ambasciatore. "L'arrivo di Filippo Tommaso Marinetti in Russia nel 1914 divenne un momento di proficuo dialogo, che diede un importante impulso allo sviluppo di questo movimento artistico in Russia e in Italia. L'epoca attuale è simile a quella vissuta dall'umanità nella prima metà del Novecento. Non c'è dubbio che in Russia e in Italia ci siano ancora tanti Majakovskij e Marinetti. L’importante è che la loro comunicazione non sia ostacolata dalla solidarietà a Nato e Ue", concluso l'ambasciatore. (Res)