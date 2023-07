Milano: arrestato 27enne in stazione centrale per furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 27 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato il 27enne nelle vicinanze della stazione di Milano Centrale. L’uomo, dopo aver raggiunto la Galleria delle Carrozze, si è avvicinato a una donna asiatica impegnata in una conversazione telefonica e, senza farsi notare, si è impossessato di una borsa, nascondendola con il proprio corpo, per poi allontanarsi. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, lo hanno fermato e hanno restituito la refurtiva alla proprietaria, ignara di quanto accaduto. (Com)