Bulgaria: ministro Difesa Tagarev, abbiamo problemi con manutenzione caccia MiG-29

22 luglio 2021

- La Bulgaria ha problemi con la manutenzione dei caccia MiG-29. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Sofia, Todor Tagarev, durante un’audizione presso il comitato di difesa del Parlamento. “Faremo affidamento sui MiG-29 fino a quando le missioni di controllo aereo non potranno essere effettuate dagli F-16”, ha detto Tagarev, sottolineando che gli attuali caccia “vengono manutenuti con degli sforzi”. "Speriamo di poter stipulare un contratto per riparare i nostri motori", ha affermato il ministro bulgaro, aggiungendo che ciò consentirebbe alla Bulgaria di utilizzare i suoi velivoli per un periodo di tempo più lungo. Il primo lotto di F-16 dovrebbe essere consegnato nel 2025, mentre l’ultimo entro il 2030.(Seb)