Casa: Bonafoni (Pd), grave e sbagliato paragone di Rocca tra assalto Cgil e protesta Movimenti

- La consigliera del Partito democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione consiliare Trasparenza e pubblicità, in una nota dichiara: "È del tutto fuori luogo e particolarmente grave paragonare - come ha fatto oggi il presidente Rocca - l'assalto fascista alla Cgil del 2021 con la protesta dei movimenti per la casa oggi presso la sede della Regione Lazio". "Un conto è l'uso della violenza contro i sindacati, altro è la legittima protesta di chi chiede alla politica la risposta ad un bisogno così rilevante, e troppo spesso disatteso, come il diritto all'abitare. Come ha giustamente fatto notare la Cgil, il compito delle istituzioni non è polemizzare e assimilare strumentalmente fatti tra loro così differenti, ma offrire risposte ai bisogni e alle situazioni di sofferenza", conclude. (Com)