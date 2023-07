Sicurezza: Frattasi (Acn), aumento attacchi cyber non fermi trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da poco, come Agenzia, abbiamo pubblicato la relazione annuale in cui emerge come nel 2022 ci sia stato un incremento di eventi e incidenti informatici avversi. Questo dato è correlato all'aumento della superficie digitale, che è stato il risultato della pandemia". Lo ha affermato Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, della presentazione al Senato del Rapporto Censis-Iisfa (Associazione Italiana Digital Forensics), “Il valore della Cybersecurity in Italia", promosso da Assocomunicatori. Negli ultimi tre anni, ha aggiunto, “abbiamo utilizzato sempre più mezzi digitali, anche per la trasformazione digitale in atto, e questo è un bene per il Paese. Il processo non deve fermarsi perché aumentano gli incidenti informativi, ma bisogna farlo in sicurezza. La missione che ha l'Agenzia - ha conclusa - è proprio di far capire a tutti che la trasformazione digitale deve avvenire in sicurezza, quindi con adeguati e continui investimenti. Dobbiamo trasformare i sistemi cinetici nel mondo cibernetico". (Rin)