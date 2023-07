Roma: Movimenti casa occupano l’atrio alla Regione Lazio, botta e risposta tra Rocca e Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno fatto irruzione nella sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma occupando l’atrio del palazzo, assiepandosi principalmente sulle scale che portano ai piani superiori e alla presidenza. Così, un centinaio di manifestanti, appartenenti al Coordinamento cittadino lotta per la casa, sono tornati a protestare a Roma ed in particolare nella sede della Regione Lazio. Questa mattina alle 11 sono entrati scavalcando tornelli e misure di sicurezza, portando all’interno del palazzo striscioni, megafoni, palloncini colorati, ma soprattutto la loro protesta rivendicata al grido “ora le case”. Per circa due ore hanno occupato gli ambienti mentre le trattative con le forze dell’ordine, intervenute sul posto, sono andate avanti fino a poco prima delle 14 quando, i manifestanti, lasciando inascoltato l’invito ad uscire, sono stati presi di peso e portati all’esterno. (segue) (Rer)