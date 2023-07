Roma: Movimenti casa occupano l’atrio alla Regione Lazio, botta e risposta tra Rocca e Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi attimi di tensione, gestiti dalla questura, ma alle 14 la struttura è stata liberata non solo dai manifestanti, ma anche dai palloncini colorati e gonfiati con elio, che servivano per mantenere sospesi gli striscioni. Spenta la protesta è divampata la polemica politica tra chi condanna il gesto e chi solidarizza con i manifestanti. Il primo a intervenire è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che a margine della seduta del Consiglio regionale ha detto: "Mi mette molta amarezza, perché si usa la violenza e la prepotenza come metodo politico. Zero spazio di dialogo con i violenti, perché non è che l'occupazione" che si è verificata alla Cgil da parte dei No vax e Forza Nuova "vale di più di quella della Regione". "Questo modo non lo posso accettare per avviare un dialogo su una situazione, quella della casa, che è oggettivamente un problema a Roma e nel Lazio - ha aggiunto Rocca -. Abbiamo ereditato anni di mancati investimenti, di tolleranza alle prepotenze e alle occupazioni abusive a danno delle graduatorie e di chi aveva diritto. Stiamo lavorando per ripristinare la legalità, sgomberando le case Ater occupate abusivamente. Credo che chiunque abbia a cuore la democrazia debba salvaguardare il principio delle graduatorie e vigilare in maniera corretta su quel che è il diritto alla casa, soprattutto per le famiglie più fragili". (segue) (Rer)