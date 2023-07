Roma: Movimenti casa occupano l’atrio alla Regione Lazio, botta e risposta tra Rocca e Cgil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’accostamento dei fatti odierni a quelli del 9 ottobre 2021 ha risposto la Cgil di Roma e del Lazio definendo il paragone “forzato, strumentale e pericoloso. Le istituzioni, in questa fase di forte sofferenza sociale, - spiegano dal sindacato - si adoperino nel dare risposte ai bisogni delle persone, anziché confondere il legittimo diritto alla protesta per un diritto fondamentale, come quello all'abitare, con l'attacco fascista e squadrista contro la nostra sede, su cui sono aperti procedimenti giudiziari finalizzati a chiarire le responsabilità. È necessario, inoltre, che le istituzioni s'impegnino sempre nel costruire dei percorsi condivisi e nel tenere aperto il dialogo, soprattutto davanti alle proteste, per disinnescare le tensioni e risolvere i problemi". (Rer)