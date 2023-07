Fvg: assessore Ambiente, intorbidimento Isonzo dovuto a inondazione fiume sloveno Cerkinca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intorbidimento delle acque dell'Isonzo, segnalato nei giorni scorsi da alcuni cittadini, è dovuto alla conseguenza di una grave inondazione del fiume Cerknica a Cerkno, in Slovenia, avvenuta giovedì scorso. Lo ha fatto sapere oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, comunicando i risultati delle prime analisi e dei contatti intercorsi tra l’Arpa Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia slovena per l’ambiente. “Le analisi di laboratorio hanno confermato la compatibilità del materiale filtrato a terreno sabbioso e l'assenza di materiale organico. Continuiamo a tenere alta l'attenzione - ha aggiunto Scoccimarro – in sinergia con tutte le istituzioni e le autorità del territorio, rendendo appena possibile i cittadini partecipi di quanto in nostro possesso”. L’Agenzia regionale per l’ambiente presenterà una relazione alla Regione, al comune di Gorizia e al Corpo forestale con i primi risultati disponibili. (Frt)