Rifiuti: Carpano (Azione), bene Tar ma sfida odierna è raccolta rifiuti

- Bene la sentenza del Tar, ma la sfida di Roma Capitale oggi è raccogliere rifiuti. Così in una nota Francesco Carpano di Azione in Campidoglio. "Siamo i primi sostenitori del termovalorizzatore, ma oggi la vera emergenza è sulla raccolta. Guai a pensare di mettere la polvere sotto al tappeto in attesa del termovalorizzatore. Ci sono interi quartieri che aspettano risposte rispetto a cassonetti non svuotati o cinti da rifiuti in terra. Ecco perché bisogna intervenire subito sulla raccolta, e questa è la sfida che attende la nuova dirigenza di Ama", conclude Carpano. (Com)