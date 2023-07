Lazio: FI, variazione bilancio provvedimento che va incontro ai bisogni dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variazione di bilancio approvata oggi in aula "è un ulteriore provvedimento che questa amministrazione regionale prende in risposta ai bisogni del territorio. Sostegno all'istruzione e alle imprese, promozione dell'attività agricola, eccellenza regionale, e delle attività culturali nei comuni del Lazio, e valorizzazione delle comunità religiose". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, Giorgio Simeoni, Cosmo Mitrano e Fabio Capolei. "Nel documento votato dall'aula - aggiungono - sono previsti due milioni in favore della popolazione studentesca, fondi che si aggiungono a risorse, pari a 23 milioni, già previste nel bilancio regionale. Circa tre milioni di euro sono stanziati invece per eventi legati alla valorizzazione dei territori, quali attività di promozione culturale, sociale, ambientale. Sono stanziati inoltre importanti risorse per il sostegno delle reti di imprese. 500mila euro saranno inoltre destinati per il finanziamento di parrocchie ed edifici di culto, un incrementano significativo ai fondi già previsti nella legge sugli oratori. Forza Italia accoglie con soddisfazione il provvedimento approvato in Consiglio regionale nella giornata odierna e continuerà a lavorare nell'interesse dei cittadini. Ringraziamo il presidente Rocca, l'assessore Righini e la tutta Giunta", concludono.(Com)