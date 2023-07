Germania: esplosione ad Amburgo, arrestato il sospetto autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato il sospetto autore dell'esplosione avvenuta oggi nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Amburgo. La deflagrazione, le cui cause e dinamica sono oggetto di indagine, ha causato un ferito grave. Secondo diverse ricostruzioni, si tratta di un 29enne o un 49enn, che avrebbe perso una mano o una gamba o avrebbe riportato lesioni gravi a mani, braccia e torso. Il ferito è attualmente ricoverato in ospedale. Secondo la polizia, non sussiste alcun pericolo per la popolazione e pare potersi escludere che si sia trattato di un attentato. Dal luogo della detonazione un uomo si è dato alla fuga ed è stato arrestato dalle forze dell'ordine come principale sospettato. Per il quotidiano “Hamburger Morgenpost”, a esplodere è stata una palla da tennis preparata allo scopo. (Geb)